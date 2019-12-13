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Новости /  Новости Тольятти  

Стоимость выкупа земельных участков в ОЭЗ «Тольятти» снизится на 30%

13 декабря 2019 19:26
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С 1 января 2020 года в Самарской области начнет действовать новая кадастровая стоимость для определенных категорий земельных участков.
Стоимость выкупа земельных участков в ОЭЗ «Тольятти» снизится на 30%. С 1 января 2020 года в Самарской области начнет действовать новая кадастровая стоимость для определенных категорий земельных участков.

Соответствующее решение принято в региональном правительстве, передает oeztlt
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