Стоимость выкупа земельных участков в ОЭЗ «Тольятти» снизится на 30%
13 декабря 2019 19:26
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Соответствующее решение принято в региональном правительстве, передает oeztlt.
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