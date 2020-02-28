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Новости /  Новости Тольятти  

Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»

28 февраля 2020 16:25
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Эти выходные пройдут под девизом «Встречаем весну вместе!».
В рамках масштабной социокультурной акции «Время Тольятти–2020», посвящённой объявленному губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым Году Тольятти в Самарской области и празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ, учреждения образования, культуры и спорта подготовили насыщенную программу для тольяттинцев и гостей города. Эти выходные пройдут под девизом «Встречаем весну вместе!».

Напомним, 1 февраля стартовал новый социокультурный проект «Время Тольятти–2020», призванный создать праздничную атмосферу и предоставить каждому тольяттинцу возможность отметить юбилейную дату вместе со всем городом. В проекте, реализуемом совместными усилиями всех отраслей социального блока, запланировано более 100 программ с охватом более 140 тысяч человек.

29 февраля с 13 до 15 часов учреждения образования приглашают детей и взрослых на развлекательную программу «Время отдыхать вместе». В программе – концерт с участием детских творческих коллективов, работа интерактивных площадок, мастер-классы и полевая кухня. Для семейного отдыха будут задействованы открытые площадки по следующим адресам: ул. Ленина, 58, ул. Гидротехническая, 37, внутриквартальная площадка на б-ре Луначарского.

29 февраля с 13 до 15 часов активных тольяттинцев традиционно ждут учреждения спорта. В парке Комсомольского района и на территории «LADA-парка» (лыжная база, ул. М. Жукова, 49) будут организованы выступления спортсменов и тренеров по различным видам спорта, «весёлые старты», игры, конкурсы и викторины спортивной направленности.

Городские учреждения культуры в последний день зимы будут работать для пассажиров общественного транспорта. Передвижная бригада «Культурный Авангард» традиционно выйдет на девять городских маршрутов. В Автозаводском районе – это автобусы №13, 73 и троллейбус №13; в Центральном районе – автобусы №2, 40 и троллейбус №18; в Комсомольском районе – автобусы №40, 41 и троллейбус №7.

1 марта с 10.00 до 15.00 народные гуляния «Масленица. Время блинов» развернутся во всех районах города, передает пресс-служба облправительства.


 
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