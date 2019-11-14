На территории ОЭЗ «Тольятти» появятся два новых производства
14 ноября 2019 15:24
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Наблюдательного совета Особой экономической зоны «Тольятти».
ОЭЗ «Тольятти» является крупнейшим приоритетным инвестиционным проектом Самарской области. Ее резидентами является 22 компании из 7 стран с
суммой заявленных инвестиций порядка 23,8 млрд. рублей и планом создания 5,6 тысяч новых рабочих мест. И в настоящее время важнейшей задачей развития площадки является стимулирование прихода новых инвесторов. Этому также будет способствовать строительство железнодорожных путей к ОЭЗ «Тольятти». Соответствующее соглашение было подписано в октябре текущего года между Правительством Самарской области и ОАО «РЖД».
На сегодняшнем заседании рассмотрены и одобрены два инвестиционных проекта. Один из них предложила компания «ПОЛИФАРМ». Это создание и
эксплуатация фармацевтического комплекса по производству лекарственных препаратов на территории особой экономической зоны. Проектируемое предприятие предназначено для производства готовых лекарственных форм в соответствии с международными стандартами. Общая стоимость проекта составляет более 260 млн. рублей. Срок окупаемости проекта – 4,5 лет.
Еще один проект, который сегодня рассматривался на Наблюдательном совете, связан с созданием и эксплуатацией предприятия по сборке автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Цель проекта, представленного компанией «Зеленый мир» - организация производства
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций блочно-модульного исполнения максимальной мощностью 150 АГНКС в год на территории ОЭЗ «Тольятти» на земельном участке площадью 5,6 га. Планируется выпускать стационарные, блочно-контейнерные, модульные блочно-контейнерные, гаражные АГНКС, а также индивидуальные заправочные установки. Полная стоимость реализации проекта более 1 млрд. рублей. Срок окупаемости проекта около 2 лет.
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:
«Мы продолжаем заниматься вопросами развития Особой экономической зоны «Тольятти». Это уникальная территория, которая вошла в число трех наиболее
перспективных, привлекательных для инвесторов налоговых режимов в стране. Льготы для инвесторов на ее территории предоставляются на беспрецедентный срок - 49 лет. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Развитие транспортной логистики будет способствовать дальнейшему привлечению инвесторов. Мы строим железнодорожную ветку в ОЭЗ «Тольятти», рядом с ее территорией пройдет международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай». Соглашения с Особой экономической зоной уже заключили 22 резидента. Сегодня на заседании Наблюдательного совета мы приняли решение еще по двум резидентам, которые представили очень интересные для нашего региона проекты».
Проведенная оценка бизнес-планов обоих проектов показала, что онисоответствуют утвержденным Минэкономразвития России критериям оценки бизнес-
планов. Реализация проектов будет иметь существенное значение для Самарской области, способствовать увеличению отчислений в областной бюджет, созданию новых рабочих мест и укреплению научного потенциала региона.
«Для нас принципиально важно, что сегодня в ОЭЗ «Тольятти» активно развиваются различные сферы деятельности – машиностроение, автокомпоненты,
химия, стройматериалы, фармацевтика, упаковка. Мы убеждены, что с реализацией стратегических инфраструктурных проектов интерес инвесторов к нашей
территории существенно возрастет», - уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
«Выгодные инфраструктурные и налоговые условия привлекают к нам не только новых инвесторов, но и способствуют расширению действующих
предприятий, что говорит о заслуженном доверии к управляющей компании Особой экономической зоны и региональным властям, - считает генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев. - Мы рассчитываем, что эта тенденция будет укрепляться, а спектр деятельности наших резидентов – только расширяться», передает пресс-служба облправительства.
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