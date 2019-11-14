На территории ОЭЗ «Тольятти» появятся два новых производства

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ОЭЗ «Тольятти» является крупнейшим приоритетным инвестиционным проектом Самарской области. Ее резидентами является 22 компании из 7 стран ссуммой заявленных инвестиций порядка 23,8 млрд. рублей и планом создания 5,6 тысяч новых рабочих мест. И в настоящее время важнейшей задачей развития площадки является стимулирование прихода новых инвесторов. Этому также будет способствовать строительство железнодорожных путей к ОЭЗ «Тольятти». Соответствующее соглашение было подписано в октябре текущего года между Правительством Самарской области и ОАО «РЖД».На сегодняшнем заседании рассмотрены и одобрены два инвестиционных проекта. Один из них предложила компания «ПОЛИФАРМ». Это создание иэксплуатация фармацевтического комплекса по производству лекарственных препаратов на территории особой экономической зоны. Проектируемое предприятие предназначено для производства готовых лекарственных форм в соответствии с международными стандартами. Общая стоимость проекта составляет более 260 млн. рублей. Срок окупаемости проекта – 4,5 лет.Еще один проект, который сегодня рассматривался на Наблюдательном совете, связан с созданием и эксплуатацией предприятия по сборке автомобильныхгазонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Цель проекта, представленного компанией «Зеленый мир» - организация производстваавтомобильных газонаполнительных компрессорных станций блочно-модульного исполнения максимальной мощностью 150 АГНКС в год на территории ОЭЗ «Тольятти» на земельном участке площадью 5,6 га. Планируется выпускать стационарные, блочно-контейнерные, модульные блочно-контейнерные, гаражные АГНКС, а также индивидуальные заправочные установки. Полная стоимость реализации проекта более 1 млрд. рублей. Срок окупаемости проекта около 2 лет.Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:«Мы продолжаем заниматься вопросами развития Особой экономической зоны «Тольятти». Это уникальная территория, которая вошла в число трех наиболееперспективных, привлекательных для инвесторов налоговых режимов в стране. Льготы для инвесторов на ее территории предоставляются на беспрецедентный срок - 49 лет. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Развитие транспортной логистики будет способствовать дальнейшему привлечению инвесторов. Мы строим железнодорожную ветку в ОЭЗ «Тольятти», рядом с ее территорией пройдет международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай». Соглашения с Особой экономической зоной уже заключили 22 резидента. Сегодня на заседании Наблюдательного совета мы приняли решение еще по двум резидентам, которые представили очень интересные для нашего региона проекты».Проведенная оценка бизнес-планов обоих проектов показала, что онисоответствуют утвержденным Минэкономразвития России критериям оценки бизнес-планов. Реализация проектов будет иметь существенное значение для Самарской области, способствовать увеличению отчислений в областной бюджет, созданию новых рабочих мест и укреплению научного потенциала региона.«Для нас принципиально важно, что сегодня в ОЭЗ «Тольятти» активно развиваются различные сферы деятельности – машиностроение, автокомпоненты,химия, стройматериалы, фармацевтика, упаковка. Мы убеждены, что с реализацией стратегических инфраструктурных проектов интерес инвесторов к нашейтерритории существенно возрастет», - уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.«Выгодные инфраструктурные и налоговые условия привлекают к нам не только новых инвесторов, но и способствуют расширению действующихпредприятий, что говорит о заслуженном доверии к управляющей компании Особой экономической зоны и региональным властям, - считает генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев. - Мы рассчитываем, что эта тенденция будет укрепляться, а спектр деятельности наших резидентов – только расширяться», передает пресс-служба облправительства.