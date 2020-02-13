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Новости /  Новости Тольятти  

Известна программа «Время Тольятти-2020» на предстоящие выходные

13 февраля 2020 20:33
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«Время Тольятти-2020» – новый социокультурный проект, посвященный Году Тольятти.
«Время Тольятти-2020» – новый социокультурный проект, посвященный Году Тольятти в Самарской области и празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ! В рамках проекта в ближайшие выходные горожан снова ждет насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программа!

В субботу, 15 февраля, с 11 до 13 часов учреждения образования приглашают детей и взрослых на досуговую программу «Время отдыхать вместе» со спортивными эстафетами, играми, танцевальными флешмобами, конкурсами, мастер-классами и «полевой кухней». В это время будут работать две площадки по адресам: ул. Гидротехническая, 9 и сквер 4-го квартала на б-ре Курчатова.

Для жителей Центрального района Дворец творчества детей и молодежи подготовил программу, которая в субботу с 11 до 13 часов будет организована на территории ТРЦ «Аэрохолл» (ул. Баныкина, 74). Для посетителей торгово-развлекательного центра выступят детские образцовые коллективы – «Театр моды Ева»», вокальная студия «Подснежник»», а также будут организованы конкурсы и мастер-класс по изобразительному искусству «Рисуем вместе»!

15 февраля традиционно активных тольяттинцев ждут спортивные мероприятия в парке Комсомольского района и на территории «LADA-парка» (лыжная база, ул. М. Жукова, 49). С 11 до 13 часов на свежем воздухе для всех желающих – разминка с опытными инструкторами, показательные выступления спортсменов и тренеров, спортивные игры для детей и взрослых. Будет работать фотозона. По окончании активной спортивной программы – горячая каша и чай!

16 февраля с 11 до 14 часов в парке Центрального района учреждения культуры представят тольяттинцам и гостям города большую концертно-развлекательную программу с участием аниматоров и творческих коллективов КДЦ «Буревестник». Будет работать «полевая кухня».

В этот день также в парке Комсомольского района с 12 до 15 часов состоится молодежная танцевально-развлекательная программа ICE DANCE, подготовленная театром ростовых кукол «Маски» при участии солистки Виктории Сосновой. В программе – музыкальные хиты, игры, конкурсы с призами.

Жителей Автозаводского района в воскресенье с 15 до 17 часов ждут в ТРК «Русь-на- Волге» (ул. Революционная, 52А). В программе – выступление творческих коллективов, игры, конкурсы, викторины на знание истории города и Волжского автомобильного завода. Самые активные участники акции #ВремяТольятти2020 будут отмечены призами!

Приглашаем жителей и гостей Тольятти посетить мероприятия, передает пресс-служба облправительства. 
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