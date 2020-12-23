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Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении

23 декабря 2020 16:50
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По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.

Сегодня на заседании гордумы Тольятти принят во втором, итоговом чтении главный финансовый документ города на следующий год и плановый период 2022-2023 г.г. Депутаты проголосовали за бюджет единогласно. 

Основные параметры бюджета - доходы и расходы - утверждены в сумме 10,378 млрд рублей. Таким образом, бюджет-2021 является бездефицитным.  

По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.

О ключевых поправках, которые были приняты по итогам работы согласительной комиссии, рассказала и.о. заместителя главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Лариса Миронова. В частности, заложены дополнительные расходы на организацию двухстороннего движения по ул. Революционной, выполнение проектно-изыскательских работ по строительству подъездной дороги к новой поликлинике в 19 квартале, капитальный ремонт Детского дома культуры, замену теплоузла на СК «Кристалл», субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям и др. Существенные средства - 62 млн руб., заложены на благоустройство города.

Бюджет на 2021 год сохраняет социальную направленность. В утвержденном проекте предусмотрены средства на строительство детских садов в 14а квартале и микрорайоне Северный, школы на 1600 мест в 20 квартале, выдачу 700 сертификатов для обеспечения жильем молодых семей, завершение строительства ФОКа в Комсосмольском районе. Кроме того, запланирована реконструкция набережной Автозаводского района, которую с нетерпением ждут тольяттинцы.

Напомним, проект бюджета Тольятти на 2021 год был доработан с учетом предложений общественности, высказанных на публичных слушаниях 23 октября. Так, на 2021 год дополнительно запланированы расходы на содержание пляжей, реализацию экологических мероприятий, лесовосстановление, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Сергей Анташев, глава Тольятти:

- Была проделана огромная, кропотливая работа. Нам удалось сбалансировать бюджет, расходы распределены по важнейшим приоритетам. В 13 приложении к бюджету заложены расходы, которые будут учтены при условии получения дополнительных доходов. Их общая сумма составляет 1,7 млрд рублей. Это те деньги, которые бы позволили нам не только компенсировать необходимые затраты, но и иметь бюджет развития города. Приоритетными остаются расходы на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, реализацию Указов президента, содержание введенных в эксплуатацию социальных объектов, благоустройство, проектирование новых объектов. Мы входим в новый год с принятым бездефицитным бюджетом, что в сегодняшних условиях очень важно. Я всех благодарю за качественную совместно проделанную работу. 

Николай Остудин, председатель Думы Тольятти

 - Согласительная комиссия отработала очень слаженно и конструктивно. Очень важно, что сформировано 13 приложение, четко расставлены приоритеты и задачи, которые нам необходимо решать. АВТОВАЗ продолжает развиваться, я думаю, в 2021 году спрос на продукцию завода будет не ниже, чем в текущем. Будут открываться новые производства, создаваться новые рабочие места, а потому мы ожидаем дополнительные доходы, которые пока остаются в резерве, передает пресс-служба администрации Тольятти. 

 

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