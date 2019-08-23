Верховный суд отказал жительнице Тольятти, которая хотела служить в армии
23 августа 2019 13:34
130
Верховный суд Российской Федерации отказал жительнице Тольятти в удовлетворении иска к Министерству обороны. Девушка хотела пойти в армию, однако ей запретили это сделать на основании приказа «О перечне воинских должностей, подлежащих замещению солдатами». Сугарева хотела через суд признать приказ незаконным. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал юрист Дмитрий Третьяков.
- Почему-то в других странах – Норвегии или Израиле – девушки могут служить в армии, а у нас нет. Это дискриминация по половому признаку. Прокурор молчал пять заседаний, а ответчик, нарушая 19-ую статью конституции, прикрывался тем, что заявлял, что защищает материнство, - рассказал Дмитрий Третьяков.
Напомним, девушка с детства хотела поступить в суворовское училище, но родители не смоги предоставить ей такую возможность. Тогда девушка решила пойти в армию, однако в военкомате ей отказали.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
578
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1666
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
1721
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
1963
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1735
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1703
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2225
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2200
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2505
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1877
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2868
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15865
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16262
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3866
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4741
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18396
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6013
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11491
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5508
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6427
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4430
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18056
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14751
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
16914
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4638
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5400
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17096
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
5516
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
13777
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
243
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
233
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
491
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1141
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
599
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
696
Фоторепортажи
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
208
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
613
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
421
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
581
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
942
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
906
Мероприятия