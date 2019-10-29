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Новости /  Новости Тольятти  

В Самарской области работает «Дорожный пристав»

29 октября 2019 09:25
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В Самарской области работает Дорожный пристав
Очередных должников с помощью комплекса выявляли в Тольятти.

В Тольятти прошел второй рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». В рамках мероприятия арестовано 34 транспортных средств, принадлежащих должникам.

Судебные приставы всех районов г. Тольятти и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд. В потоке аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» определял по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам.
На месте через переносные платежные терминалы должниками по различным категориям исполнительных производств погашена задолженность на общую сумму 1 миллион 990 тысяч рублей.

Автовладельцы, которые не смогли оплатить задолженность, с автотранспортными средствами расстались. Всего судебными приставами-исполнителями в ходе рейда арестовано и отправлено на штрафстоянку 34 автомобиля.
Теперь подобные рейды будут проводиться Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе.

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