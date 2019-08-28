В Тольятти состоится VII областной фестиваль «Лето радужного цвета»

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29 августа в 11.00 в МАООУ «Пансионат «Радуга» (г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 36) пройдет VII областной фестиваль организаций отдыха и оздоровления детей Самарской области «Лето радужного цвета». Мероприятие организует министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2021 гг.» госпрограммы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 гг.Участие в фестивале примут организаторы отдыха и оздоровления детей - представители органов местного самоуправления, директора комплексных центров по обслуживанию населения, руководители детских оздоровительных лагерей Самарской области.В рамках мероприятия коллеги поделятся положительным опытом в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, рассмотрят нестандартные форматы работы - организации профильных смен, палаточных лагерей на территории Самарской области и другие вопросы.Фото: pixabay.com