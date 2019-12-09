«Звезды аргентинского танго» выступят в Самарской государственной филармонии

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Этот потрясающий танец сводит с ума миллионы людей во всем мире. Аргентинское танго больше, чем танец, больше, чем музыка, — это чувства, воплощенные в движении. Это мир для двоих, полный любви и чувственности, печали и радости, встреч и расставаний. В Аргентине говорят: «Танго – роман на три минуты». В жизни нет возможности прожить много романов, поэтому артисты проживают их за те три минуты, которые танцуют. В Аргентине встречаются люди, которые начинают танцевать в восемь вечера, а заканчивают в семь утра. Получается, что половину своей жизни они проводят от романа к роману.За прошедшее столетие танго из портового танца иммигрантов, прибывших в Буэнос-Айрес в поисках лучшей доли, выросло в значительное культурное явление, и ЮНЕСКО внесло его в Список мирового культурного наследия. Декабрьская программа звезд аргентинского танго проходит под знаком Международного дня танго, который отмечается 11 декабря, в день рождения Карлоса Гарделя – легендарного аргентинского певца, музыканта и киноактера. Именно с его именем связано начало сумасшедшей популярности танго во всем мире.«Solo Tango Orquesta» — российский танго оркестр, которому рукоплещет Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Шанхай, Рим, Берлин, Амстердам, Вена… Оркестр стал победителем XXXV международного конкурса-фестиваля в Кастельфидардо в категории «Музыка Пьяццоллы» (Италия), XXXXVIII международного конкурса в Клингентале (Германия), а также лауреатами международного конкурса «Libertango» (Россия, Барнаул) и обладателями специальной премии фонда им. П.И.Чайковского (Москва). Коллектив несколько лет подряд имеет потрясающий успех в самом Буэнос-Айресе, на родине танго. Чувство стиля, мощная энергетика и высококлассное исполнительское мастерство – вот отличительные черты «Solo Tango Orquesta», передает пресс-служба облправительства.Исполнители:Танцевальная пара — Фернандо Родригес и Эстефания Гомес, победители Чемпионата мира по танго (Буэнос-Айрес, 2019).Победитель международных конкурсов, официальный оркестр крупных международных танго-фестивалей «Solo Tango Orquesta»:Александр Рязанов (скрипка)Артём Тимин (фортепиано)Илья Алпеев (контрабас)Павел Ратынский (бандонеон)