В Самарской филармонии выступит американская джазовая певица Дебора Браун

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Вокалистка исполняет как джазовую классику, так и собственные оригинальные композиции и авторские интерпретации стандартов джаза. Певица знаменита в первую очередь удивительным талантом вокальной импровизации. Дебора Браун попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря десятилетнему сотрудничеству с оркестром легендарного российского джазмена Олега Лундстрема.Дебора Браун родилась в США, в Канзас-Сити — городе со славными джазовыми традициями. Начинала карьеру как классическая вокалистка и с лёгкостью может исполнить оперную партию, сочетая поставленное сопрано и виртуозный джазовый вокал. Дебора Браун исполняет джазовую классику, лирику бродвейских мюзиклов и собственные оригинальные композиции. Своим удивительным талантом вокальной импровизации Дебора щедро делится — уже многие годы она активно преподаёт и проводит мастер-классы по всему миру.Более чем за тридцать лет карьеры Дебора Браун записала 11 сольных альбомов и несколько дисков с такими музыкантами, как Джонни Гриффин, Слайд Хэмптон, Рэд Митчелл, Мишель Легран, Рой Харгроув.Певица постоянно гастролирует в США, Японии, Латинской Америке, Индонезии, России и Европе. Ей рукоплескали более чем в 50 странах мира.Каждая её композиция – это сочетание оттенков и стилей, настоящий джазовый театр, передает пресс-служба минкульта СО.Категория 12+Фото: пресс-служба минкульта СО