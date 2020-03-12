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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре пройдет фестиваль татарской культуры «Татар бистэсе»

12 марта 2020 16:59
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В фестивальной программе планируется участие всех желающих с 4-х лет.
15 марта в 10:00 в Самаре на базе ДК «Луч» (ул. Изыскательская, 212) состоится фестиваль татарской культуры «Татар бистэсе». Мероприятие приурочено к 100-летию образования Татарской АССР и Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль проводится общественной организацией «Татарская национально-культурная автономия города Самара». Он пройдет при поддержке Администрации г. о. Самара, Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» («Дружба»), Самарской областной татарской национально-культурной автономии.

Как отмечают организаторы мероприятия, местные татарские национально-культурные объединения с самого начала своей деятельности – еще в конце 80-х годов прошлого столетия - уделяли большое внимание развитию детского художественного творчества. Постепенно эта работа становилась более масштабной. В частности, проведение ежегодных фестивалей стало неотъемлемой частью национально-культурной жизни Самары и Самарской области. И популярность таких мероприятий постоянно растет.

В фестивальной программе планируется участие всех желающих с 4-х лет, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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