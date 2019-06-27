В Музей Эльдара Рязанова приглашают на встречу «Современное российское кино: вверх по лестнице, ведущей вниз»

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4 июля 2018 года в 19:00 в Самарской публичной библиотеке, в читальном зале (ул. Куйбышева 95, 2 этаж) пройдёт встреча с киноведом, членом Российской академии кинематографических искусств «Ника», членом жюри фестиваля «Кинотавр»Спикер приглашает самарскую аудиторию к дискуссии о судьбах отечественного кинематографа. Вячеслав Юрьевич постарается выделить те проблемы, с которыми сталкиваются российские деятели киноискусства, и обозначить перспективы развития отечественного кинематографа в ближайшем будущем.В рамках встречи состоится показ фильма «Кино про Алексеева» (2014, режиссер Михаил Сегал). Эта трагикомедия, повествующая о жизни барда-шестидесятника Николая Алексеева, была тепло принята отечественной кинокритикой и удостоена ряда наград. Картина стала своеобразным возвращением в большой кинематограф после многолетнего перерыва актера Александра Збруева.Вячеслав Шмыров много лет посвятил развитию отечественного кинематографа. Он работал научным сотрудником ВНИИ киноискусства, директором культурных программ Киноцентра на Красной Пресне, главным редактором и заместителем директора Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, директором Российского агентства «Информкино».Видный кинокритик: его статьи публиковались в журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Сеанс», «Киносценарии», «Театр», «Огонек», газетах «Культура», «Литературная газета».Член Российской академии кинематографических искусств «Ника».Справки по телефонам музея: 332-05-16, 332-05-17, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации