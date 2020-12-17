В КРЦ «Звезда» пройдет Гала-концерт VII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

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19 декабря в 14:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново- Садовая,106) пройдет церемония торжественного закрытия и Гала-концерт VII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

В 2019 году Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» стал региональной составляющей Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Фестиваль также участвует в Губернском общественном проекте «Культурное сердце России» по направлению «Культура рядом».

В 2020 году Фестиваль посвящен Году памяти и славы в России.

Учредитель проекта: министерство культуры Самарской области.

Организатор проекта: ГБУК «Агентство социокультурных технологий» во взаимодействии с органами местного самоуправления Самарской области.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Участники проекта: самодеятельные и любительские творческие коллективы, отдельные исполнители, выступающие в различных жанрах, представляющие в рамках театрализованных конкурсных программ культурный потенциал муниципальных образований Самарской области, а также мастера декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, самодеятельные художники. Возраст и количество участников конкурсных программ не ограничен.

В 2020 году в фестивале приняли участие 11 коллективов самодеятельного народного творчества, это свыше 2000 человек. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, министерством культуры Самарской области принято решение изменить традиционную структуру фестиваля.

Отсмотры конкурсных номеров творческих коллективов и солистов Самарской области прошли в ноябре 2020 года в заочном формате по видеозаписям. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Самарской области до 20 октября 2020 года предоставили видеозаписи концертных номеров 3 разножанровых творческих коллективов или солистов, по одному концертному номеру от каждого творческого коллектива или солиста.

Торжественная церемония открытия VII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» состоялась 1 ноября в формате телепередачи на канале «Россия 24».

В прямом эфире шло общение всех участников фестиваля, в том числе представителей органов исполнительной власти сферы культуры, организаторов фестиваля, экспертов, ведущих деятелей культуры и искусства, руководителей и участников самодеятельных художественных коллективов – лауреатов разных лет.

В течение ноября проходили заседания фестивального жюри. По итогам конкурсного отбора концертных номеров определены Лауреаты и Дипломанты фестиваля, которые будут награждены дипломами и ценными призами.

Одновременно с работой жюри шло народное голосование в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Культурное сердце России – Культура рядом» (https://vk.com/culturaryadom163) за лучшие концертные номера.

Лидеры народного голосования также будут отмечены специальными дипломами и ценными призами.

В ходе фестиваля 1 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялось открытие выставки работ самодеятельных художников из 37 муниципальных образований Самарской области. Выставочную экспозицию составили свыше ста работ, отобранные экспертным советом.

Тематика представленных работ разнообразна: исторические сюжеты, батальные сцены, портреты ветеранов, сцены из жизни современной армии, локальные войны, тематические композиции, мирная жизнь новых поколений россиян.

В рамках образовательно-методических мероприятий VII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества прошли онлайн- трансляции мастер-классов ведущих работников отрасли культуры Самарской области. Среди них артисты, певцы, преподаватели отраслевых образовательных учреждений, многократные победители Всероссийских конкурсов и фестивалей.

Фестиваль «Рожденные в сердце России» раздвигает границы, сокращает расстояния, открывает новые яркие имена и, самое главное, наполняет человеческие сердца теплом и любовью, обращает к истокам, к своей малой родине. То, что фестиваль стал частью национального проекта «Культура» - добрый знак и мощный стимул работать дальше и намечать новые цели, в частности, увеличить число наших земляков, вовлеченных в культуру, внедрение в деятельность организаций культуры новых форм работы и технологий, широкой поддержки культурных инициатив на местах, передает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».