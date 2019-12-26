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Новости /  Общество /  Культура  

Умерла художественный руководитель московского театра "Современник", режиссёр-постановщик, актриса Галина Волчек

26 декабря 2019 21:10
266
Галина Волчек скончалась в больнице в Москве.
Умерла художественный руководитель московского театра "Современник", режиссёр-постановщик, актриса Галина Волчек.

Народная артистка  СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве, сообщили РИА Новости в театре "Современник". 

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