Умер народный артист России Николай Иванов

82

Актер петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева, народный артист РФ Николай Иванов, известный зрителям в том числе как исполнитель одной из главных ролей в советском многосерийном телефильме "Вечный зов", умер в пятницу в возрасте 77 лет, передает ТАСС. Об этом сообщили в театре.

"Николай Николаевич ушел после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, причина - сердечная недостаточность", - сказано в сообщении, опубликованном на странице ТЮЗа в соцсети "ВКонтакте".

Дата и место прощания будут объявлены отдельно.

"Ушла эпоха… Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря - для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас. Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни - театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком", - говорится в сообщении театра.

Николай Иванов родился 22 января 1943 года. В 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе и сразу же был принят в труппу театра. За годы работы сыграл более 80 ролей. Снимался в фильмах "Барышня-крестьянка", "Море в огне", "Вечный зов", "Еще можно успеть", "Кузнечик", "Россия молодая", "Обрыв", "Сошедшие с небес" и других.

Иванов - лауреат Государственной премии СССР (за роль в "Вечном зове"), кавалер Ордена Дружбы, лауреат премии номинационного совета Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" "за уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга".

Фото: Юрий Белинский/TACC