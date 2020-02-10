Самарский театр кукол представил премьеру спектакля «Дядя Стёпа»

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Спектакль создан по мотивам одноименного стихотворного произведения Сергея Михалкова и рассказывает о человеке, который был замечателен не только большим ростом, но и большим добрым сердцем.«Перелистывая страницы истории нашей страны, мы следим за разными событиями в жизни героя и хотим понять: есть ли сегодня люди, которые так же, как и он, не пройдут мимо чужой беды?» — говорит режиссёр-постановщик спектакля Наталия Лебедева.Постановка стала возможна благодаря федеральной программе «Культура малой Родины», в рамках реализации проекта «Театры — детям».«Новый спектакль покорил наши сердца, напомнив о детстве… Благодарны режиссёру за задумку, актёрам — за прекрасную игру. Дети не сводили глаз со сцены, да и взрослые завороженно следили за происходящим, в зале стояла тишина», — поделилась впечатлениями одна из зрителей премьеры.«Мы привели на спектакль троих детей: 4,5 года, 5,5 лет и 8 лет. Смотрели на одном дыхании! И малыши, и школьник — все всё поняли, всем всё очень понравилось. Мы, взрослые, с удовольствием вспомнили детство и любимое произведение! Спасибо за прекрасную и необычную постановку!», — поблагодарили актёров и режиссёра зрители спектакля, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО