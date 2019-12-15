Самарский литературный музей приглашает посетителей на кинопоказ первой экранизации «Золотого ключика»

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В этом году проект Самарского литературного музея «Алексей Толстой: смена оптики» стал победителем грантового конкурса музейных проектов Российского фонда культуры "Гений места. Новое краеведение".Сотрудниками музея была проделана большая работа по изучению массива мнений современников о Толстом, исследованию архивных фото и ведеоматериалов, рукописей, а также поиску новых форм демонстрации личности и творчества Толстого посетителю. К разработке художественной части проекта были привлечены ведущие самарские музейные проектировщики Александр и Ольга Филимоновы.Пространство «Толстой: смена оптики», которое станет частью постоянной экспозиции, покажет 5 ярких образов Толстого: «модернист», «эмигрант», «советский писатель», «гедонист», и «трудоголик», сквозь призму которых можно будет по-новому взглянуть на материалы, представленные в экспозиции. На своем жизненном пути Толстой не раз сталкивался с проблемой выбора, и вопросы, которые вставали перед ним, актуальны и для современного человека.На выставке посетители смогут увидеть Толстого на домашних снимках с отдыха на море, а также в костюме для греко-римской борьбы, попробовать самостоятельно выбрать ему новый имдж, послушать возникшие в советское время анекдоты и мифы об известном писателе, проследить маршрут его эмиграции и узнать тайну творческого метода автора, передает пресс-служба Самарского литературного музея.