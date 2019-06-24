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Новости /  Общество /  Культура  

Самарская область готова к окружному туру фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье»

24 июня 2019 18:04
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Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном туре фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября.
В Самарской области завершилась подготовка к окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье», который приходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Напомним, что в конце июня экспертная комиссия Самарской области подвела итоги регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» и определила победителей: по одному среди школьных и среди студенческих театральных коллективов. Ими стали студенческая группа Самарского государственного института культуры со спектаклем «Аленький цветочек» (в номинации «Лучший студенческий коллектив») и детская эстрадная студия «Дорога добра» с мюзиклом «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» (в номинации «Лучший школьный коллектив»). Жюри отметило профессионализм юных артистов и оригинальность трактовки известных историй.

Следующим этапом, по условиям участия в фестивале, должно быть создание профессиональных видеоверсий спектаклей-победителей, которые затем будут размещены на сайте фестиваля для размещения на сайте театральноеприволжье.рф.

24 июня 2019 года на учебной сцене Самарского государственного института культуры прошла запись телеверсии спектакля «Аленький цветочек». Ранее, 18 июня, в Самарском центре социализации молодежи состоялась запись еще одного регионального спектакля-победителя – мюзикла «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» детской эстрадной студии «Дорога добра». До 31 июля 2019 года видеоверсии спектаклей будут подготовлены к размещению в сети Интернет.

Как отметил председатель регионального жюри фестиваля, заведующий кафедрой театральной режиссуры СГИК Александр Мальцев, фестиваль «Театральное Приволжье» стал замечательным творческим трамплином и возможностью движения вперед именно для молодых, начинающих театральных коллективов. «Надеюсь, что фестивалю суждена долгая и интересная жизнь, и наше Приволжье станет на самом деле Театральным», отметил председатель регионального жюри.

Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном туре фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября. Видеоверсии спектаклей, будут размещаться на официальном сайте театральноеприволжье.рф и транслироваться по ТВ. Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие в ходе интернет-голосования.

По итогам конкурса будут определены лучшие студенческие и лучшие школьные театры ПФО, а также победители в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актёр», «Лучшая актриса». Лауреаты конкурса в индивидуальных номинациях получат призы и ценные подарки, а коллективы-победители – памятные знаки и целевые гранты на постановку новых спектаклей, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:   пресс-служба облправительства
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