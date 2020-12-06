САТОБ представит мировую премьеру — балет-couture BACK TO LIFE

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12 и 13 декабря Самарский академический театр оперы и балета представит мировую премьеру — балет-couture BACK TO LIFE Юрия Смекалова по мотивам рассказа Вячеслава Заренкова «Возвращение к жизни» на музыку Михаила Крылова.

Это второй проект, который реализуется Самарским театром оперы и балета при поддержке петербургского мецената Вячеслава Заренкова. Первым стал балет-притча «Три маски короля», и теперь его создатели представляют на самарской сцене новый спектакль.

Слово «couture» (в переводе с французского – «шитье») в определении жанра спектакля означает процесс шитья – кропотливый ремесленный труд, результат которого способен вернуть человека к жизни. Не только создание одежды для модных показов, но и любое творение рук, фантазии, воли может быть результатом такого действия.

В спектакле танец и искусство кутюрье сплетаются в полотно размышлений о трагедиях, воспоминаниях молодости, счастливых мгновениях, потерях, падении героини и возвращении из небытия через принятие себя.

В 2011 году Вячеслав Заренков написал рассказ «Возвращение к жизни», в котором неравнодушие одного человека помогает развернуть жизнь другого от распада к возрождению, от безысходности к творческому взлёту.

«…Стояла прекрасная июльская погода – тепло, тихо, остывающее солнце медленно катилось за горизонт…». Жизнь героини рассказа Анастасии Королевой «закатилась за горизонт» после потери мужа и сына. Случайная встреча с совершенно незнакомым человеком и проявление сострадания с его стороны помогли ей реализовать творческий потенциал и освободиться от оков депрессии и безразличия. Благодаря состраданию зерна ее таланта прорастут надеждой и вдохновением в новом поколении.

Короткий рассказ в спектакле хореографа Юрия Смекалова разворачивается в глобальные размышления, связанные с нынешней ситуацией в мире:

«В 2020 году жизнь нарушила привычный ход. Но вернуться обратно – это не значит жить по-старому, будто ничего не произошло. Возвращение к жизни происходит прямо сейчас на новом витке спирали, и от нас самих зависит, какой̆ будет эта «новая» жизнь. Сможем ли мы пожертвовать собственным благополучием ради того, во что верим? Сумеем ли найти мотивацию, чтобы жить и творить вопреки обстоятельствам? Станет ли изоляция лекарством, которое научит нас ценить близость?

Балет Back to Life – это история о том, как найти свой путь, как пережить потери, как преодолеть дистанцию между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни. В этом спектакле соединяются музыка, театр, мода и современная балетная пластика. Подиум для модных показов, как мост, объединяет сцену и зрительный зал, а музыканты оркестра играют роли наравне с артистами балета».

Постановка осуществляется при поддержке фонда «Созидающий мир», театра «Килизэ», фонда «Те-Арт» и творческого объединения MАD Company, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО