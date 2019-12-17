Певица Валерия назвала первый после инсульта концерт Носкова мощным

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Ранее лидер группы "Моральный кодекс" концерт Серей Мазаев в эфире передачи "Ты не поверишь!" раскритиковал концерт Носкова в Crocus City Hall, назвав его "жалким зрелищем". По мнению Мазаева, музыканту нужно восстанавливаться после инсульта, заниматься своим здоровьем в кругу семьи."Это совершенно грандиозно, что состоялся этот концерт. Полгода назад об этом еще подумать было нельзя, это была чистая авантюра. Витя Дробыш (продюсер концерта), конечно, молодец, он был человеком, который поверил в Колю. У Коли появилась цель, к которой он шел все это время, если бы не было этого концерта, и рывка такого бы не было. Он сконцентрировался максимально, очень много занимался, мобилизовал все силы. В терапевтических целях этот концерт был просто необходим", - рассказала Валерия, принявшая участие в концерте.Она отметила, что Носков находится в хорошей вокальной форме, все песни он исполнял вживую. "Коля почувствовал желание жить, творить, он сделал что-то новое, сочинил несколько песен. Это, наверно, был один из самых мощнейших концертов по силе воздействия, по своей искренности и по самоотдаче, и не только Коли, а всех артистов", - сказала Валерия.Она также поблагодарила Носкова за его песню "Доброй ночи", которую она исполняла на концерте."Коля нашел мне песню, которая, может, не настолько популярна, но она получилась настолько моя, что многие говорили, что не могли подумать, что это песня Носкова, это самый лучший комплимент, который можно придумать. Если бы не Коля, сама бы я, наверное, эту песню не выбрала. Он принимал самое активное участие в подготовке концерта, и все, что было сделано, под его контролем", - добавила певица.Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". Летом 2018 года артист перенес инсульт.Фото: соцсети