«Культурное сердце России»: Танец 5-метрового дракона, различные мастер-классы, выступление музыкальных групп на набережной Самары
19 августа 2019 15:14
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Так, в эти выходные самарцев и гостей города на набережной ждали мастер-классы по игре на барабанах, латиноамериканские танцы и выступление музыкальных групп.
Впервые в рамках проекта свою программу представила Самарская федерация УШУ. Все желающие могли окунуться в мир Востока и боевых искусств.
«Проект «Культурное сердце России» дал нам возможность рассказать о нашей федерации, показать, чем мы занимаемся, вовлечь в этот процесс как можно больше людей, - рассказал президент Самарской федерации УШУ Александр Лазарев. - Занятия ушу помогают укрепить тело и силу духа, обрести здоровье и душевное равновесие, в них могут принимать участие и дети, и люди пожилого возраста».
Все собравшиеся в этот день на набережной увидели легендарный танец дракона и показательные выступления с трюками, а также поучаствовали в мастер-классах, на которых могли изучить приемы с мечом и веером.
На Некрасовском спуске в это время выступал ансамбль народных инструментов Волга-folk-band и фолк-проект БалаLike. Коллективы представили новые программы с участием ведущих академических вокальных исполнителей Самарской области Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Натальи Бондаревой (сопрано), инструментальных исполнителей Валентины Полосиной (скрипка) и Михаила Ходоша (бас-тромбон, Москва), солиста камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерия Макарова.
«Это мое первое выступление на проекте «Культурное сердце России». Это большое удовольствие петь на открытом воздухе, в такой атмосфере, перед такой аудиторией, - рассказал Валерий Макаров. - Я приезжаю в Самару уже реже, поэтому каждое выступление здесь - это всегда большое счастье для меня».
За выступлением артистов наблюдали студенты летней школе «High Technology Management» Самарского университета из Китая, Испании и Мексики.
«На набережной я впервые и сразу попал на такой концерт. Очень интересно наблюдать за происходящим, - делится впечатлениями студент из Испании Торрес Галиндо. – Такие фестивали отличная возможность познакомиться с Самарой изнутри: узнать о русской музыке, увидеть народные инструменты, познакомиться с культурой и местными жителями».
Напомним, проект «Культурное сердце России» стартовал весной этого года по поручению Губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия Азарова. Программы проекта дают возможность молодым музыкантам заявить о себе, а уже известным группам выступать перед более широкой аудиторией.
Предложения по участию в программах проекта можно направлять на адрес электронной почты gorkultura@samadm.ru , а также по телефонам 340-20-22, 340-20-23. Также создана группа ВКонтакте «Самарское лето 2019», где публикуются видео и фото с концертов, а также анонсы выступлений на набережной: https://vk.com/samleto2019, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистраци
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