«Культурное сердце России»: Танец 5-метрового дракона, различные мастер-классы, выступление музыкальных групп на набережной Самары

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Так, в эти выходные самарцев и гостей города на набережной ждали мастер-классы по игре на барабанах, латиноамериканские танцы и выступление музыкальных групп.Впервые в рамках проекта свою программу представила Самарская федерация УШУ. Все желающие могли окунуться в мир Востока и боевых искусств.«Проект «Культурное сердце России» дал нам возможность рассказать о нашей федерации, показать, чем мы занимаемся, вовлечь в этот процесс как можно больше людей, - рассказал президент Самарской федерации УШУ Александр Лазарев. - Занятия ушу помогают укрепить тело и силу духа, обрести здоровье и душевное равновесие, в них могут принимать участие и дети, и люди пожилого возраста».Все собравшиеся в этот день на набережной увидели легендарный танец дракона и показательные выступления с трюками, а также поучаствовали в мастер-классах, на которых могли изучить приемы с мечом и веером.На Некрасовском спуске в это время выступал ансамбль народных инструментов Волга-folk-band и фолк-проект БалаLike. Коллективы представили новые программы с участием ведущих академических вокальных исполнителей Самарской области Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Натальи Бондаревой (сопрано), инструментальных исполнителей Валентины Полосиной (скрипка) и Михаила Ходоша (бас-тромбон, Москва), солиста камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерия Макарова.«Это мое первое выступление на проекте «Культурное сердце России». Это большое удовольствие петь на открытом воздухе, в такой атмосфере, перед такой аудиторией, - рассказал Валерий Макаров. - Я приезжаю в Самару уже реже, поэтому каждое выступление здесь - это всегда большое счастье для меня».За выступлением артистов наблюдали студенты летней школе «High Technology Management» Самарского университета из Китая, Испании и Мексики.«На набережной я впервые и сразу попал на такой концерт. Очень интересно наблюдать за происходящим, - делится впечатлениями студент из Испании Торрес Галиндо. – Такие фестивали отличная возможность познакомиться с Самарой изнутри: узнать о русской музыке, увидеть народные инструменты, познакомиться с культурой и местными жителями».Напомним, проект «Культурное сердце России» стартовал весной этого года по поручению Губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура». Программы проекта дают возможность молодым музыкантам заявить о себе, а уже известным группам выступать перед более широкой аудиторией.Предложения по участию в программах проекта можно направлять на адрес электронной почты gorkultura@samadm.ru , а также по телефонам 340-20-22, 340-20-23. Также создана группа ВКонтакте «Самарское лето 2019», где публикуются видео и фото с концертов, а также анонсы выступлений на набережной: https://vk.com/samleto2019, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци