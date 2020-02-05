Детский музыкальный театр «Задумка» из Самары получил Золотой диплом конкурса «Лучший коллектив России»

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В связи с юбилеем конкурс был особенным. В этом году в нем приняли участие всего девять коллективов, но каких! Цифра «9» символична, все они – победители конкурса «Весна священная» прошлых лет, почти все участники – обладатели Гран-при конкурса и звания «Лучший коллектив России» предыдущих девяти конкурсов.Теперь лауреаты конкурса примут участие в уже четвертом ежегодном Гала-спектакле, который состоится 5 апреля с.г. на сцене Большого театра. Спектакль будет называться «Сказ о том, как Матвей огненное лихо одолел».«Это будет наше общее молодежное высказывание, посвященное особому году для нашей страны – Году памяти и славы, который отмечается в этом году в ознаменование 75-летия Победы!», - приоткрыла немного занавес будущего Гала-спектакля Народная артистка России, лауреат Государственной премии, лауреат театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа.В результате решения жюри Золотым дипломом X юбилейного конкурса Национальной премии детско-юношеского танца «Весна священная» был награжден:- Детский музыкальный театр «Задумка», город Самара, в номинации «Современный танец (Средняя группа), передает пресс-служба Фонда Илзе Лиепа.Фото: пресс-служба Фонда Илзе Лиепа