В Самарском театре оперы и балета состоится онлайн-экскурсия

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11 декабря в 14.00 состоится онлайн-трансляция экскурсии в Самарский академический театр оперы и балета «Театр уж полон; ложи блещут» в рамках просветительского проекта Самарской областной библиотеки для слепых «Я иду, шагаю по Самаре».В время онлайн-трансляции экскурсии участники виртуально посетят театр – прогуляются по колонному залу, ненадолго заглянут в зрительный зал основной сцены, познакомятся с творчеством театральных мастеров, а также узнают о том, как связан самарский театр с Большим театром России, и, конечно же, узнают, какая именно мировая премьера состоялась на сцене самарского театра оперы и балета.Экскурсию проведет краевед Олег Баулин. Транслироваться мероприятие будет на официальной странице Самарской областной библиотеки для слепых социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/id177258358, а также через стриминговый канал портала «Культура.РФ».