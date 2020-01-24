В Самаре состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской

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26 января в 19.00 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл.Куйбышева, 1, колонный зал) состоится концерт «Татьянин день», приуроченный к юбилею ведущей оперной солистки театра Татьяны Гайворонской.Сопрано Татьяна Гайворонская работает в Самарском театре с 2005 года. В ее репертуаре огромное количество произведений – партии из опер, оперетт, арии и романсы.Первое отделение юбилейного концерта будет посвящено Моцарту. Во втором отделении выступят солисты оперной труппы с хором театра, прозвучат романсы и джазовые композиции.