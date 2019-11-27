В Самарском оперном театре пройдет новогодняя кампания

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С 22 декабря по 8 января в Самарском академическом театре оперы и балета пройдёт новогодняя кампания 2019-2020.В этот раз она будет особенно масштабной: "ёлки" пройдут перед всеми спектаклями театра в обозначенный период:- "Новый год Кота Леопольда" - новогоднее представление у ёлки для детей и родителей по знаменитому мультфильму: Колонный зал, за 30 минут до спектаклей в 11:00, 14:00, 14:30, 17:00 в Большом зале театра.- "Карнавальная ночь" - праздник для всей семьи по мотивам советских комедий: Колонный зал, за 30 минут до спектаклей в 18:30 и 19:00 (31 декабря – в 16:00).- "Новый год с Мэри Поппинс" - сказка английской писательницы на зимний лад: Малая сцена, за 30 минут до спектаклей в Малом зале.Вход на "ёлки" - по билетам на спектакли с 22 декабря по 8 января включительно.