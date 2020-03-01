В Самаре проводят зиму: программа празднования Широкой Масленицы

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Сегодня завершается Масленичная неделя. Основные народные гуляния пройдут в воскресенье, 1 марта, с 12 до 17 часов, на пл. Куйбышева.На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы и исполнители со всей Самарской области: ансамбль песни и танца «Волжские казаки», театр народной песни «Добро», Чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков, фольклорные и эстрадные исполнители («Незабава», «Кузминишна», «Барыня Бэнд», шоу «Фэнтази» и др.). Гостем праздника станет московская музыкальная группа «Белый день».На малой сцене будет организована концертно-игровая программа для детей. На площадке покажут спектакли областного театра кукол, театра кукол «Лукоморье», кукольного театра «Аленький цветочек».По 1 марта на площади Куйбышева будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». Уже около 140 народных умельцев заявили о своём желании принять участие в ярмарке – мастера из Самары, Тольятти, Чапаевска, Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска, Оренбурга, Казани.На выставке отдельный павильон будет наполнен товарами местных производителей под брендом «Сделано в Самаре».На площади установят фотозоны на масленичную тему, все желающие смогут сделать яркие фотографии в стилизованных русских костюмах, принять участие в мастер-классах по традиционным видам рукоделия.Не обойдётся и без русских народных забав: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъём на столб с призами, вождение хороводов.На сцене - «Самовар» пройдут анимационные программы и конкурсы народных песен и частушек. Здесь можно будет увидеть шоу силачей «Витязи», попеть и поплясать вместе с клубом плясовой традиции «Карагод», центром народных традиций «Вежа», фольклорно-этнографическим ансамблем «Традиция».Изюминкой праздника станет кулинарное шоу Андрея – Блинаря.Известный в России мастер-блинарь примет участие в праздновании в самарской Масленицы. Андрей-Блинарь будет виртуозно печь блины, угощать ими зрителей, проводить игровые и музыкальные конкурсы. В конкурсах можно участвовать целыми семьями.Возле усадьбы Деда Мороза будет работать детский городок аттракционов (качели, карусель, арт-объекты) и игровой лабиринт из сена.Встречаем весну в усадьбе Самарского Деда Мороза.Также 1 марта откроет свои двери усадьба Самарского Деда Мороза. Гостям усадьбы предложат встретить весну в компании сказочных персонажей и главного самарского волшебника.График работы усадьбы:1 марта: с 12.00 до 20.00, перерыв с 16.00 до 17.00На площади Куйбышева будет организовано бесплатное угощение гостей праздника блинами и чаем, также состоится большой блинный праздник. Совместно с маркой «Блин-да-Мёд» в шатре площадью 65 кв.м. мастера-кулинары будут выпекать блины по разнообразным рецептам, в том особые – самарские.Праздничные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, пройдут и во всех районах Самары, сообщает горадминистрация.Так, в Загородном парке праздник для горожан устроит Культурный центр "Светлица", на набережной - МП "Самарская набережная".0+