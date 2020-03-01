Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО

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Скоморохи, народные забавы, песни и танцы, и, конечно, блины - самарцы всех возрастов празднуют Масленицу, встречают весну на площади Куйбышева. Гуляния здесь продлятся до 17:00, благо, погода по-настоящему весенняя!Развлечений - на любой вкус: это и перетягивание каната, и бой подушками, и подъём на столб с призами, и хороводы.Изюминка праздника - кулинарное шоу Андрея – Блинаря.Известный в России мастер-блинарь показывает и рассказывает об особенностях выпечки блинов, разных видах начинки и теста - и, разумеется, все это можно попробовать!Также организовано бесплатное угощение гостей праздника блинами и чаем, на площади развернулся настоящий блинный праздник!Работает и выставка-ярмарка «Город мастеров». Свои товары представляют мастера из Самары, Тольятти, Чапаевска, Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска, Оренбурга, Казани.Отдельный павильон наполнен товарами местных производителей под брендом «Сделано в Самаре».Ну и конечно выступления лучших творческих коллективов, взрослых и детских, а также театр кукол - скучать гостям уж точно не придется!Приглашаем посмотреть, как проходят гулянья, и присоединиться!Напомним, что праздничные мероприятия сегодня проводят на разных площадках по всему городу.Фото: Дильдина Светлана