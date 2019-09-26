Самарцев научат делать панно из соломки

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4 октября в 10:00 на базе ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (г. Самара, ул. Некрасовская, 78) состоится Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений «Аппликация из соломки: композиции, картины, панно, инкрустация».В декоративно – прикладном творчестве соломка пшеницы, ржи, овса и других зерновых культур – один из любимых материалов, используемых многими народами мира. В каждом изделии, какую бы оно страну ни представляло, отражаются не только особенности национальной культуры, но и свойства самого материала, выращиваемого в данном климате.С 70-х годов ХХ века все большую популярность получает аппликация соломкой. Отличается она от инкрустации тем, что рисунок наклеивается на ткань или бумагу и доступна для самостоятельного овладения этим мастерством. Художественные работы из соломки близки и понятны широкому кругу зрителей и играют большую роль в эстетическом воспитании взрослых и детей.Хрупкая и ломкая солома при замачивании или распаривании становится мягкой пластиной. Такие качества в сочетании с декоративными природными свойствами – глянцевой поверхностью, естественной красотой золотистого цвета – позволяют в работе с этим материалом достичь высокого художественного результата.Ведущий семинара-практикума:Паросова Ирина Анатольевна – мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области.По окончании мероприятия слушателям будут выданы сертификаты.18+