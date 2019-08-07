День рождения художника Ильи Репина отметили в Самарской области

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5 августа Самарский областной художественный музей провёл ставшее уже традиционным празднование Дня рождения Ильи Ефимовича Репина в музейно-историческом комплексе в селе Ширяево - «Репин навсегда».В мероприятии приняли участие актеры театра «Самарская площадь» с театрально-музыкальной постановкой «Репин: дней связующая нить», в которую удалось увлечь публику всех возрастов. Фотовыставка известного самарского фотографа Сергея Баранова «Дни в Ширяево» ретроспективно напомнила о том, как отмечался День Рождения Ильи Репина с 1996 года. Уже по традиции помогло создать атмосферу праздника яркое выступление Волжского народного хора, сообщает пресс-служба облправительства.Кроме того, для всех гостей были организованы четыре творческих мастер-класса. Участники класса «Дом наизнанку» от архитектурной школы для детей Proektius kids расписали акрилом деревянные дощечки, закрепленные на общем арт-объекте. В ходе «Гипсового чуда» взрослые и дети расписали фигуры грифонов, представителей флоры и фауны, встречающихся в пейзажах музейной коллекции.Мастер-класс «Облака Ширяево» познакомил с монотипией - уникальной техникой печатания, объединившей в себе качества живописи и эстампа. Также все желающие могли посетить мастер-класс по филейно-гипюрному кружеву от Ольги Якуниной.Поздравила с праздником всех присутствующих директор Самарского художественного музея Алла Шахматова: «С каждым годом празднование дня рождения Ильи Репина только набирает обороты. Я надеюсь, что эта очень добрая традиция будет жить вечно». Заведующий филиалом Самарского художественного музея - музейно-историческим комплексом в селе Ширяево Ирина Цезарева присоединилась к поздравлениям: «Я очень рада, что вы все приехали на это замечательное торжество! Это не только наш праздник, но и праздник всего мира, потому что такие люди, как Илья Репин, рождаются крайне редко и приносят в нашу жизнь вдохновение».Фото предоставлено Самарским областным художественным музеем.