В Ширяево прошел эко-арт-фестиваль «Чистый Репин»

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Самарский областной художественный музей стал победителем IV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в номинации «Экология» с проектом эко-арт фестиваль «Чистый Репин».29 и 30 июня этот уникальный проект был реализован на площадке филиала художественного музея в селе Ширяево. Фестиваль прошел на правом берегу Волги в широкой долине у Жигулёвских гор. Именно в этих прекрасных, чистых местах жил и творил художник Илья Ефимович Репин, вдохновляясь красотой края и людьми. Здесь он собирал материал для самой известной своей картины «Бурлаки на Волге».Задача фестиваля — привлечь внимание к проблемам экологии, используя искусство как инструмент, донести идеи осознанного потребления и дать возможность по-другому увидеть мир, в котором мы живем, заложить основы экологической культуры.В фестивале «Чистый Репин» приняли участие художники, экоактивисты, архитекторы, музыканты, представители экологических движений и жители села Ширяево, а также гости из Самары.Программа фестиваля оказалась очень насыщенной: была организованна выставка арт-объектов под открытым небом, привлекающая внимание к экологическим проблемам; проведен командный экологический квест по сбору и сортировке мусора; прошли творческие мастер-классы для детей и взрослых с использованием вторичного сырья от специалистов художественного музея, проведен пленэр «Пиши как Репин» от члена Союза художников России и дизайнера Любови Егоровой; организован Workshop от детской архитектурной школы «Проектиус Kids». Также состоялся Экоурок для детей «Чистый город начинается с тебя», на котором ребят учили раздельному сбору отходов и давали основы экологии.«Атмосфера фестиваля была очень теплая и дружественная, поэтому после мероприятия осталось приятное послевкусие. Как один из участников фестиваля, я провела детский экоурок "Чистый город начинается с тебя", на котором рассказала ребятам, что каждый может помочь городу стать чище, если будет разумно использовать электроэнергию и воду, заботиться о деревьях и растениях, правильно обращаться с отходами. После урока с удовольствием сама отправилась слушать экспертов в разных сферах, имеющих отношение к экологии», - рассказала одна из участников фестиваля Анастасия Государева.Также на фестивале прошли лекции по экологии и искусству. Работала площадка «Движение и тело».Вечером для гостей выступили фолк-дуэт «БалкаNizza», певица Инна Бондарь (Москва) и аккордеонист Андрей Сапкевич (Санкт-Петербург) и группа Vechny Beg (Самара).«Очень понравилась организация и программа мероприятия. Особенно запомнились мастер-классы "Гипсовое Чудо" и Workshop от детской архитектурной школы «Проектиус Kids». Очень увлекательным оказалось участие в командном экологическом квесте «Чистые игры», в рамках которого гости фестиваля должны были собрать и рассортировать мусор, найденный на территории Самарской Луки. Также стоит отметить прекрасную музыкальную составляющую программы. Очень хочется, чтобы такие фестивали стали доброй традицией!», — поделилась впечатлениями Ольга Табакова, гость мероприятия.Всего за два дня на фестивале побывало около 700 человек.