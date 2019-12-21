Фестиваль «Рок над Волгой» будет платным
21 декабря 2019 12:59
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Организаторы фестиваля «Рок над Волгой», который должен пройти в июне в Самаре, открыли продажу билетов. Цены довольно приличные. Особенно, если учитывать тот факт, что раньше вход на мероприятие был бесплатным.
— Для удобства зрителей продажа билетов будет осуществляться не только в Самаре, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Ярославле, Уфе, — сообщили организаторы, питерская компания NCA.
«Рок над Волгой» состоится 27 июня на стадионе «Самара Арена». Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили группы «Би-2», «Мумий Тролль», а также американская рок-группа Papa Roach, пишет 63.ру.
— Семь лет не было фестиваля, и перед тем, как принять окончательное решение о его возрождении, мы изучили отзывы гостей за все годы его проведения. Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: у города появилась прекрасная арена европейского уровня, — сказал руководитель компании NCA Михаил Шурыгин.
«Рок над Волгой» был самарской фестивальной традицией начиная с 2009 года.
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