Жители Самарской области обманули медиков, продавая им технический кислород

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин.По версии следствия, в период с 2017 года по 2018 год заместитель директора ООО «МагТехГаз», генеральный директор ООО «Промышленные газы», а также еще один их сообщник, действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с контрактами на поставку товара (лекарственное средство «кислород медицинский жидкий»), заключенными между ООО «МагТехГаз» и больницами Самарской области, в нарушении Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», совершили сбыт фальсифицированного лекарственного средства «кислород жидкий», в восемь больниц Самарской области на общую сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей. Указанное средство не было зарегистрировано в государственном реестре медицинских изделий и являлось техническим кислородом, а лечебные учреждения, не зная об этом, закупали фальсифицированное изделие, считая его медицинским кислородом.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары, сообщает СУ СК РФ по Самарской области