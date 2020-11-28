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Житель Самарской области устроил у себя тайник с марихуаной

28 ноября 2020 12:30
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Житель Самарской области устроил у себя тайник с марихуаной

Летом текущего года к сотрудникам отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району поступила оперативная информация о том, что местный житель может незаконно хранить у себя наркотические вещества. 

Сотрудники полиции в присутствии понятых провели обыск надворных построек, принадлежащих  жителю г.т. Суходол и обнаружили в дровянике высушенные растения, по внешним признакам схожие с наркосодержащими. Изъятую находку стражи правопорядка направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуана, массой 68 гр, что относится к значительному размеру.

По данным сотрудников ОМВД России по Сергиевскому району местный житель 1987 года рождения уже неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, имущественные и тяжкие преступления.

В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что обнаружил наркосодержащие растения в поле, расположенном недалеко  от дома, собрал и высушил их для дальнейшего употребления, без цели сбыта. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком, сообщает облМВД.

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