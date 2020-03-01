Житель Клявлинского района хранил марихуану в ящике

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Полицейские узнали, что 45-летний житель Клявлинского района может хранить у себя дома наркотическое средство. На придомовой территории обнаружили в деревянном ящике полимерный пакет с веществом растительного происхождения.Экспертизой установлено, что в пакете находилась марихуана, массой 1 килограмм 155 граммов. Задержанный пояснил полицейским, что наркотическое средство собрал самостоятельно и не намеревался его сбывать.Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.