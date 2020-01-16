Житель Чапаевска ударил ножом гражданскую жену ножом и закрыл в квартире, женщина погибла
16 января 2020 09:54
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Инцидент произошел в апреле 2019 года. Мужчина в ходе возникшего словестного конфликта, используя кухонный нож в качестве оружия, нанес женщине один удар в правое бедро, после чего покинул квартиру, закрыв на ключ. Женщина умерла из-за обильной кровопотери.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Кировского района.
Фото: pixabay.com
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