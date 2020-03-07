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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Внимание! Мошенники ходят по домам и продают медали "К 75-летию великой Победы"

7 марта 2020 14:01
469
Внимание! Мошенники ходят по домам и продают медали
Эти памятные медали могут вручать только представители власти и ветеранских организаций, причем это делается совершенно бесплатно.

Как поясняет телеграм-канал Злой самаритянин, если кто-то предложил вам или вашему родственнику купить такую медаль, вы можете обратиться в полицию.

Там мошеннику, надеюсь, тоже что-нибудь дадут на память, подарок недорогой, но заслуженный. Например, месячишко общественных работ на свежем воздухе. 
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Комментарии


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