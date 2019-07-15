Вблизи села Старосемейкино обнаружен тайник со средствами поражения

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Из тайника изъяты:- 2 автомата «Калашникова»;- пистолет ТТ;- пистолет ПМ;- пистолет пулемёт самодельного производства;- 3 револьвера системы «Наган»;- 4 прибора бесшумной беспламенной стрельбы;- оптический прицел «IRBIS 1»;- свыше 1400 патронов различного калибра.В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения, проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст.222, ст.223.1 УК РФ, передает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.