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В Самаре возбуждено уголовное дело  в отношении мужчины, подозреваемого в даче взятки полицейским

11 декабря 2020 16:31
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Житель областного центра пытался избежать ответственности за нарушение законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Житель областного центра пытался избежать ответственности за нарушение закона при продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В Самаре в результате мероприятия «оперативный эксперимент» за дачу незаконного денежного вознаграждения должностным лицам сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОП №2 УМВД России по г.Самаре был задержан ранее судимый местный житель 1966 года рождения. 

По данным оперативников, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не проведение проверки в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью, а также внесение в процессуальные документы заведомо недостоверных сведений по факту выявленных нарушений действующего законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в торговой точке, расположенной на улице Александра Матросова Самары.  

В настоящее время в отношении подозреваемого СУ СК России по Самарской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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