В Самаре женщина убила соседку чайником и нижним бельём

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Соседка часто упрекала женщину в том, что у нее нет семьи, при этом хвастаясь своей.

В один из дней соседка позвала на чай. И снова завела речь о важности брака. А также стала расспрашивать о причинах неудавшейся личной жизни. В итоге соседка заявила, что у «разведенки» с дурным характером никогда не получится завести семью и детей, пишет ГТРК Самара.

После этого женщины сцепились, катались по полу, дрались. В какой-то момент мастер педикюра схватила чайник с кипятком и стала бить соседку по голове. А когда та перестала сопротивляться, принесла из спальни нижнее белье и задушила им соседку. Когда все закончилось, девушка смыла с себя кровь, протерла полы тряпкой, смоченной в уксусе, потом опустошила бар покойной и ушла домой с чужими бутылками коньяка и шампанского, пишет «КП-Самара».

Сейчас женщине предъявлено обвинение в убийстве и краже. Теперь ей грозит лишение свободы на скок от 6 до 15 лет.