Сызранка обвинением в краже решила проучить шумных соседей

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В июле текущего года жительница города Сызрань 1992 года рождения обратилась за помощью в ОП№32 МУ МВД России «Сызранское». Заявительница сообщила полицейским, что в неизвестные похитил у нее из квартиры денежные средства в размере 18 000 рублей. При обращении в полицию заявительница в установленном законом порядке была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшую. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что входная дверь оказалась выбита. По словам женщины, в совершении преступления она подозревает своих знакомых. Пара проживает на одном с ней этаже и ведет асоциальный образ жизни. Именно они, по мнению потерпевшей, выбили дверь и похитили деньги.

В рамках расследования преступления сотрудники полиции опросили указанных потерпевшей граждан - девушку 2002 года рождения и молодого человека 1992 года рождения. Из их объяснений следовало, что дверь в квартиру потерпевшей выбил знакомый, который был у них в гостях. В отношении мужчины составлен протокол за административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Однако подозреваемые в ходе опроса пояснили полицейским, что денежные средства у соседки не брали.

Впоследствии заявительница призналась, что обвинила в совершении преступления невиновных. Свой поступок она объяснила тем, что устала терпеть асоциальный образ жизни соседей, постоянный шум и скандалы и решила таким образом их проучить.

Теперь ей самой предстоит ответить перед законом, сообщает облМВД.