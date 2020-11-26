Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Тольятти задержали угонщика

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Благодаря полицейским осуществить кражу не удалось, а похищенное транспортное средство в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на автомобиль отечественного производства, который буксировал ВАЗ-21093 с разбитым окном. Сотрудники полиции остановили транспортные средства и попросили водителей прояснить ситуацию. Водитель ВАЗ-21093 1999 года рождения заметно нервничал при разговоре со стражами порядка и не смог предоставить документы на транспортное средство. Полицейские обратили внимание и на имеющиеся у задержанного признаки алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции, вызванные на место задержания, предложили задержанному пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался. В отношении нарушителя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Полицейские доставили мужчину в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе опроса задержанный рассказал полицейским, что похитил транспортное средство, которое было припарковано у одного из частных домов в Комсомольском районе города Тольятти. Разбив локтем стекло, проник в автомобиль и позвонил своему знакомому: рассказал, что приобрел автомобиль, но из-за поломки машины не может уехать, попросил на буксире довезти до дома. На одной из улиц в Комсомольском районе их задержали полицейские.

В отделе полиции задержанный пояснил, что намеревался сдать похищенный автомобиль на металлолом, а вырученные деньги планировал потратить на личные нужды. Благодаря полицейским, осуществить задуманное подозреваемому не удалось, а похищенное транспортное средство в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. По данным полицейских, задержанный – безработный житель Тольятти, в прошлом судимый за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.