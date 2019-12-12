В процессе по второму уголовному делу Сергея Шатило — пауза, которая может продлиться несколько месяцев
12 декабря 2019 09:42
78
В конце июля 2019 года Шатило получил 3,5 года колонии общего режима по громкому «картельному» делу. «Картельное» дело появилось в 2016 году, в нем шла речь о коммерческом подкупе конкурента и монополизации рынка поставок высокотехнологичного медоборудования, на котором фирма Сергея Шатило (на фото) «Современные медицинские технологии» последние годы занимала лидирующее положение. Кроме Шатило среди подсудимых оказались его заместитель Алексей Санкеев, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и его подчиненный Максим Колобов, менеджеры компании «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова, а также старший инженер сервисного отдела «СМТ» Алексей Бондаренок. В итоге все фигуранты получили условные сроки, кроме Шатило и Навасардяна (экс-замминистра осужден на 3 года колонии). Статья о коммерческом подкупе в суде не устояла, все были осуждены за ограничение конкуренции.
На момент оглашения приговора и ареста Шатило уже был подсудимым по другому уголовному делу — о поставках незарегистрированного медоборудования в больницы региона. Это дело сейчас слушается судом Октябрьского района. Фабулу составляют поставки, осуществленные «СМТ» в больницу имени Пирогова (магнитно-резонансные томографы i_Open 0.4T и Brivo МР355) и для Самарского областного перинатального центра (реанимационные открытые комплексы Panda iRes). Общая стоимость поставленного фирмой «СМТ» медоборудования, которое Росздравнадзор и СК считают не зарегистрированным должным образом, превышает 150 млн руб.
Слушания в Октябрьском райсуде почти вышли на этап прений и приговора, но адвокаты Шатило Роман Зуев и Денис Анисимов заявили ходатайство о проведении второй судебной экспертизы, подвергнув сомнению исследование эксперта Нерсесян, сделанное ранее. Судья Юлия Лобанова сначала сомневалась и даже вспомнила дело «Волга-Групп», экспертиза по которому заняла три года, в результате чего истекли сроки давности. Но в итоге суд согласился с защитой и выразил готовность отправить материалы на вторую экспертизу, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 декабря 2019 23:41
В процессе по второму уголовному делу директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» — пауза, которая может продлиться несколько месяцев. Закон
216
11 декабря 2019 22:57
Компания «Завод «Трехсосенский» скрывала истинные объемы производства алкогольных напитков. Закон
231
11 декабря 2019 21:30
Обратили они на себя внимание, в частности тем, что вольно относились к трудовой дисциплине и внутриобъектовому режиму. Закон
227
11 декабря 2019 17:22Расторжение брака
Отношения между мужчиной и женщиной на территории Российской Федерации можно узаконить на юридическом уровне. В свою очередь допускается и обратная... Закон
28
11 декабря 2019 15:49Что могут арестовать судебные приставы за долги у россиян?
Сегодня многие россияне все чаще обращаются в кредитные организации: банки или микрофинансовые организации. Закон
38
10 декабря 2019 16:24
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Закон
249
10 декабря 2019 14:44
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются дети, пострадавшие от бездомных животных. Закон
306
Происшествия
12 декабря 2019 09:50
Помимо этого мужчина заплатит штраф. Происшествия
72
11 декабря 2019 20:40
Во время инцидента рядом находились его друзья, которые бросились на помощь, но было уже поздно. Происшествия
287
11 декабря 2019 13:57
Она задолжала свыше 38 тысяч рублей. Происшествия
291
Криминал
12 декабря 2019 09:56
Грозило ему куда больше — до десяти лет лишения свободы. Криминал
64
12 декабря 2019 09:42
Защита директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» добилась назначения второй экспертизы. А вот сколько времени займет ее проведение — пока... Криминал
73
11 декабря 2019 10:59
Сам он уехал в гости за пределы Самарской области. Криминал
324
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
295
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
632
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
577
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
519
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
851
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1304
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
229
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
510
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
578
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
804
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2016
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2497
Мероприятия