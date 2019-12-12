Я нашел ошибку
Главные новости: 
Арендное жилье в Самаре не прижилось
Арендное жилье в Самаре не прижилось
Самарец убил знакомого у него дома металлической трубой по голове
Самарец убил знакомого у него дома металлической трубой по голове
Глава самарского департамента информационных технологий Станислав Казарин покинул свой пост
Глава самарского департамента информационных технологий Станислав Казарин покинул свой пост
В Самарской области подорожает электричество
В Самарской области подорожает электричество
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем конституции
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем конституции
Экс-замглавы
Экс-замглавы "Росгеологии" приговорён к 3,5 года колонии
Житель Самарской области за распитие алкогольных напитков в запрещенном месте отправится под арест
Житель Самарской области за распитие алкогольных напитков в запрещенном месте отправится под арест
В процессе по второму уголовному делу Сергея Шатило — пауза, которая может продлиться несколько месяцев
В процессе по второму уголовному делу Сергея Шатило — пауза, которая может продлиться несколько месяцев
сегодня  Четверг, 12 декабря, 10:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 63.57
-0.01
EUR 70.46
0.07
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В процессе по второму уголовному делу Сергея Шатило — пауза, которая может продлиться несколько месяцев

12 декабря 2019 09:42
78
В процессе по второму уголовному делу Сергея Шатило — пауза, которая может продлиться несколько месяцев
Защита директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» добилась назначения второй экспертизы. А вот сколько времени займет ее проведение — пока неизвестно.

В конце июля 2019 года Шатило получил 3,5 года колонии общего режима по громкому «картельному» делу. «Картельное» дело появилось в 2016 году, в нем шла речь о коммерческом подкупе конкурента и монополизации рынка поставок высокотехнологичного медоборудования, на котором фирма Сергея Шатило (на фото) «Современные медицинские технологии» последние годы занимала лидирующее положение. Кроме Шатило среди подсудимых оказались его заместитель Алексей Санкеев, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и его подчиненный Максим Колобов, менеджеры компании «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова, а также старший инженер сервисного отдела «СМТ» Алексей Бондаренок. В итоге все фигуранты получили условные сроки, кроме Шатило и Навасардяна (экс-замминистра осужден на 3 года колонии). Статья о коммерческом подкупе в суде не устояла, все были осуждены за ограничение конкуренции.

На момент оглашения приговора и ареста Шатило уже был подсудимым по другому уголовному делу — о поставках незарегистрированного медоборудования в больницы региона. Это дело сейчас слушается судом Октябрьского района. Фабулу составляют поставки, осуществленные «СМТ» в больницу имени Пирогова (магнитно-резонансные томографы i_Open 0.4T и Brivo МР355) и для Самарского областного перинатального центра (реанимационные открытые комплексы Panda iRes). Общая стоимость поставленного фирмой «СМТ» медоборудования, которое Росздравнадзор и СК считают не зарегистрированным должным образом, превышает 150 млн руб.

Слушания в Октябрьском райсуде почти вышли на этап прений и приговора, но адвокаты Шатило Роман Зуев и Денис Анисимов заявили ходатайство о проведении второй судебной экспертизы, подвергнув сомнению исследование эксперта Нерсесян, сделанное ранее. Судья Юлия Лобанова сначала сомневалась и даже вспомнила дело «Волга-Групп», экспертиза по которому заняла три года, в результате чего истекли сроки давности. Но в итоге суд согласился с защитой и выразил готовность отправить материалы на вторую экспертизу, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
11 декабря 2019  23:41
В процессе по второму уголовному делу директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» — пауза, которая может продлиться несколько месяцев.
Защита Сергея Шатило добилась назначения второй экспертизы
В процессе по второму уголовному делу директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» — пауза, которая может продлиться несколько месяцев. Закон
216
11 декабря 2019  22:57
Компания «Завод «Трехсосенский» скрывала истинные объемы производства алкогольных напитков.
Пивоваренный завод «Трехсосенский» поймали на фальсификации
Компания «Завод «Трехсосенский» скрывала истинные объемы производства алкогольных напитков.  Закон
231
11 декабря 2019  21:30
Обратили они на себя внимание, в частности тем, что вольно относились к трудовой дисциплине и внутриобъектовому режиму.
Чертова дюжина: на АвтоВАЗе поймали организованную группу воров
Обратили они на себя внимание, в частности тем, что вольно относились к трудовой дисциплине и внутриобъектовому режиму.  Закон
227
11 декабря 2019  17:22
Расторжение брака
 Отношения между мужчиной и женщиной на территории Российской Федерации можно узаконить на юридическом уровне. В свою очередь допускается и обратная... Закон
28
11 декабря 2019  15:49
Что могут арестовать судебные приставы за долги у россиян?
 Сегодня многие россияне все чаще обращаются в кредитные организации: банки или микрофинансовые организации.  Закон
38
10 декабря 2019  16:24
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности.
Житель Шенталинского района пришел на судебное заседание с бутылкой спиртного
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности.   Закон
249
10 декабря 2019  14:44
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются дети, пострадавшие от бездомных животных.
В Тольятти начата доследственная проверка по факту нападения стаи собак на школьников
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются дети, пострадавшие от бездомных животных.  Закон
306
Весь список
Происшествия
12 декабря 2019  09:50
Житель Самарской области за распитие алкогольных напитков в запрещенном месте отправится под арест
Житель Самарской области за распитие алкогольных напитков в запрещенном месте отправится под арест
Помимо этого мужчина заплатит штраф. Происшествия
72
11 декабря 2019  20:40
Во время инцидента рядом находились его друзья, которые бросились на помощь, но было уже поздно.
Известный путешественник задохнулся в сугробе, катаясь на сноуборде в Шерегеше
Во время инцидента рядом находились его друзья, которые бросились на помощь, но было уже поздно.  Происшествия
287
11 декабря 2019  13:57
Тольяттинка оплатила долг по штрафам, чтобы не увеличить его в несколько раз
Тольяттинка оплатила долг по штрафам, чтобы не увеличить его в несколько раз
   Она задолжала свыше 38 тысяч рублей. Происшествия
291
Весь список
Криминал
12 декабря 2019  09:56
Экс-замглавы "Росгеологии" приговорён к 3,5 года колонии
Экс-замглавы "Росгеологии" приговорён к 3,5 года колонии
Грозило ему куда больше — до десяти лет лишения свободы. Криминал
64
12 декабря 2019  09:42
В процессе по второму уголовному делу Сергея Шатило — пауза, которая может продлиться несколько месяцев
В процессе по второму уголовному делу Сергея Шатило — пауза, которая может продлиться несколько месяцев
 Защита директора компании-поставщика медоборудования «СМТ» добилась назначения второй экспертизы. А вот сколько времени займет ее проведение — пока... Криминал
73
11 декабря 2019  10:59
Житель Жигулевска пустил в свою квартиру знакомого и лишился имущества
Житель Жигулевска пустил в свою квартиру знакомого и лишился имущества
Сам он уехал в гости за пределы Самарской области. Криминал
324
Весь список

Видео
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
295
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
632
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
577
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
519
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
851
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1304
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
229
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
510
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
578
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
804
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2016
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2497
Весь список

Мероприятия
15 декабря Самаре состоится казахский праздник культуры «Ата мура»
Самарская кирха приглашает детей на рождественскую программу
Впервые в СОУНБ пройдут новогодние представления для всей семьи
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные