На Мехзаводе в Самаре мужчину застрелили из охотничьего ружья

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины.По версии следствия, 19 января 2020 года примерно в 14 часов подозреваемый, находясь на улице около частного жилого дома в массиве Берёзовая аллея посёлка Мехзавод Красноглинского района города Самары, произвёл несколько выстрелов из оружия «сайга-410» в 36 - летнего мужчину. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. По предварительным данным погибший приехал в массив навестить своего ребёнка, который проживал с бывшей женой. Мотив убийства и личность подозреваемого устанавливается. Орудие убийства изъято.Вооруженный подозреваемый был задержан, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.