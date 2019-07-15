Жителя Приволжского района обвинили в разведении мака

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В Приволжском районе сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в незаконном культивировании растений мака и незаконном хранении наркотических средств.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был обнаружен земельный участок в селе Обшаровка, засаженный кустами мака. По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, посеял на участке недалеко от насосной станции семена мака.За растениями он тщательно ухаживал, после сбора урожая произвел их сушку. В гараже злоумышленника полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли 25 кустов мака. В ходе осмотра земельного участка около насосной станции были обнаружено и изъято еще 10 кустов мака. Общая масса всех кустов в высушенном состоянии составила 125,83 грамма. Согласно проведенной экспертизе растения являются наркотическим средством – «Маковая солома».По словам задержанного, наркосодержащие растения он вырастил и высушил для личного употребления, сообщает облМВД.