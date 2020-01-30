Жителя Новокуйбышевска ударили палкой по голове и отобрали телефон

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В полицию Новокуйбышевска с заявлением о разбойном нападении обратился местный житель 1999 года рождения. Он рассказал полицейским, что около дома на улице Киевской его догнал неизвестный и попросил мобильный телефон. После того, как потерпевший отказал в просьбе, злоумышленник несколько раз ударил его палкой по голове, от чего заявитель упал. Злоумышленник отобрал у него телефон и скрылся. Ущерб составил более 16 000 рублей.Камера, установленная на жилище, находилась рядом с местом, где произошло нападение, и зафиксировала момент нападения.Собрав необходимую информацию, оперативники установили, что к преступлению может быть причастен местный житель. Ранее 21-летний молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Он был судим за кражи, грабеж и подделку денежных купюр.Вскоре правоохранители установили, что предполагаемый злоумышленник находится дома. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали его. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.В ходе опроса злоумышленник признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.