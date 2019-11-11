Жительница Кинельского района на 370 тысяч смошенничала с маткапиталом

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Жительница Кинельского района Самарской области 1991 года рождения, в связи с рождением второго ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Не имея предусмотренных законом оснований для получения денежных средств в наличном виде, предоставила в государственное учреждение фиктивные гражданско–правовые договора, связанные с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных в Кинельском районе Самарской области, заключенные со своими родственниками, не осведомленными о противоправных действиях последней.Своими умышленными действиями женщина причинила государственному учреждению в муниципальном районе Кинельский Самарской области материальный ущерб в крупном размере на общую сумму свыше 370 тысяч рублей.Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд, сообщает облМВД.