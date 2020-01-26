Водителя в Жигулевске задержали с наркотиками в салоне
26 января 2020 13:20
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Факт незаконного оборота наркотиков выявлен сотрудниками ДПС ОГИБДД О МВД России по г. Жигулевску на трассе М5 «Урал». С целью проверки документов полицейскими был остановлен автомобиль. В ходе беседы с водителем стражи порядка заметили, что мужчина заметно нервничает, ведет себя неадекватно. На предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, мужчина ответил сотрудникам органов внутренних дел отказом.
Полицейские обнаружили на переднем пассажирском сиденье портмоне, в котором находились 5 свертков с порошкообразным веществом. Установлено, что в свертках находилось наркотическое средств - этанамин, массой 1,037 гр.
Полицейские выяснили, что задержанный - житель республики Татарстан, 1986 года рождения. За отказ от прохождения медосвидетельствования в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. По решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста, сроком на 3 суток.
Следователями возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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