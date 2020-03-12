В Тольятти пропившего компьютер мужчину судили за придуманную кражу
12 марта 2020 12:44
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Как установили следствие и суд, осенью 2019 года местный житель решил заложить системный блок от компьютера и музыкальные колонки в комиссионный магазин для того, чтобы на вырученные средства приобрести спиртные напитки. За заложенное имущество обвиняемый получил 1800 рублей, на которые вдоволь напился.
Далее у обвиняемого возник преступный умысел на заведомо ложный донос о якобы совершенном в отношении него преступлении. 22 сентября 2019 года мужчина обратился с письменным заявлением в отдел полиции по Центральному району г. Тольятти, где сообщил, что накануне вечером неизвестные украли из его квартиры компьютер, причинив ущерб на сумму 40 000 рублей.
Однако по результатам доследственной проверки органом дознания было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления.
«Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, - поясняют в прокуратуре Центрального района. - В ходе судебного следствия он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства».
С учетом мнения государственного обвинителя и фактических обстоятельств дела подсудимому назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы условно, пишет TLTgorod.
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