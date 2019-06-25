В Тольятти ищут налетчика на офис микрофинансовой организации

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23 июня примерно в 19:35 неизвестный злоумышленник, находясь в офисе микрофинансовой компании, расположенной в г. Тольятти на улице Льва Яшина, открыто похитил денежные средства на сумму более 20 тысяч рублей.Приметы подозреваемого: мужчина на виде 20-30 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 170-180 см.Был одет: оранжевый дождевик до колен с капюшоном, синие джинсы, красные кроссовки, медицинская маска на лице, черный рюкзак.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам: 89277959444, 89397075939, 89171217216, 89372150080 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).