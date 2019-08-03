В Ставропольском районе у фермера угнали КАМАЗ
3 августа 2019 10:56
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В ОМВД России по Ставропольскому району обратился житель с. Пискалы, который сообщил сотрудникам полиции о том, что у него похитили автомобиль марки «КАМАЗ». Кража автомобиля произошла с территории базы фермерского хозяйства, где потерпевший накануне оставил транспортное средство для дальнейшей покраски. Ущерб заявитель оценил в 200 тысяч рублей.
Полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния ранее не судимого 26-летнего местного жителя. Молодого человека полицейские задержали по месту жительства и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
В отделе полиции задержанный пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил транспортное средство «КАМАЗ» и сдал его в пункт приёма металла за 40 тысяч рублей. Полученные деньги потратил на личные нужды.
Транспортное средство возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.
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