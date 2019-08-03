В Ставропольском районе у фермера угнали КАМАЗ

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В ОМВД России по Ставропольскому району обратился житель с. Пискалы, который сообщил сотрудникам полиции о том, что у него похитили автомобиль марки «КАМАЗ». Кража автомобиля произошла с территории базы фермерского хозяйства, где потерпевший накануне оставил транспортное средство для дальнейшей покраски. Ущерб заявитель оценил в 200 тысяч рублей.Полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния ранее не судимого 26-летнего местного жителя. Молодого человека полицейские задержали по месту жительства и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.В отделе полиции задержанный пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил транспортное средство «КАМАЗ» и сдал его в пункт приёма металла за 40 тысяч рублей. Полученные деньги потратил на личные нужды.Транспортное средство возвращено законному владельцу.Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.